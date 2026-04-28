Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин принял участие в церемонии начала проходки правого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" строящейся Бирюлевской линии Московского метрополитена.

Мэр назвал важной будущую ветку метро. По его словам, москвичи ее ждут многие годы, поэтому строители работают ускоренными темпами. На станциях "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар" и "Курьяново" уже ведутся работы с опережением графика. На 5 из 7 тоннелей идет активная проходка.

"Сегодня (28 апреля 2026 года. – Прим. ред.) запускаем щит от "ЗИЛа" до "Острова Мечты". Тоже важный этап данной работы", – отметил градоначальник.

По информации пресс-службы мэра и правительства города, тоннелепроходческому механизированному комплексу "Виктория" диаметром 6 метров предстоит пройти 1,49 километра. Максимальная глубина проходки составит 24 метра, завершить работы планируется в начале 2027 года.

Ввод Бирюлевской линии в эксплуатацию будет проводиться поэтапно. Строительство первого этапа – участка от станции "ЗИЛ" до "Курьянова" – протяженностью 8,65 километра предполагается завершить в 2028-м, а работы второго этапа – участка от станции "Курьяново" до "Бирюлева" – длиной 13,55 километра – в 2029-м.

Всего в составе новой ветки будет построено 10 станций. Ожидается, что в 2030 году пассажиропоток линии превысит 165 тысяч человек в сутки.

Тем временем в столице завершается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии. Участок от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" откроют уже в этом году. В настоящее время ведутся обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.