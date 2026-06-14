Уголовное дело возбуждено после ДТП с загоревшимся автомобилем в Одинцове

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после аварии в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД РФ.

13 июня около 19:00 на 3-м километре автодороги Кубинка – Наро-Фоминск произошло столкновение двух автомобилей. После этого один из них загорелся.

В результате аварии два человека погибли на месте ДТП до прибытия скорой помощи, еще один скончался по пути в больницу.

Ранее на 2-м километре Луцинского шоссе в Одинцове произошло ДТП с участием маршрутки. Предварительно, водитель, управляющий грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

Два человека погибли, еще 21 пострадали, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

