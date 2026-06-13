Один человек погиб и 12 пострадали в аварии с маршруткой в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Один человек погиб, а 12 получили ранения в результате аварии с маршруткой в Одинцове, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло примерно в 14:30 по московскому времени на 2-м километре Луцинского шоссе. Отмечается, что пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется.

По предварительной информации, водитель, который управлял грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Газелью". Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее семь автомобилей столкнулись на трассе М-2 в Тульской области. Авария произошла на 190-м километре федеральной автодороги. При ликвидации последствий спасатели деблокировали из машины одного пострадавшего. Всего пострадали шесть человек.

