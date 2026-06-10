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10 июня, 20:16

Происшествия

В Екатеринбурге автобус въехал в толпу, погибли четыре человека

Фото: телеграм-канал Mash

ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, авария произошла на улице 8 Марта у дома № 17. Как уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер в МАХ, автобус частного перевозчика столкнулся с автомобилем, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

По словам Паслера, один из погибших несовершеннолетний. Еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.

"На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса", – написал губернатор.

На место ДТП прибыли семь бригад скорой помощи, включая машины реанимации. Кроме того, там работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Паслер призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

Ранее пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове. Инцидент произошел днем 7 июня напротив дома № 49, расположенного на Тульской улице. По данным регионального главка МВД РФ, за рулем автобуса находился мужчина 1963 года рождения. В результате ДТП пострадали две девушки в возрасте 19 и 22 лет. Их госпитализировали.

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