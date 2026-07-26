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Совершивший наезд на толпу в центре Берлина напал на прохожих с мачете. Об этом сообщил глава МВД Германии Александр Добриндт.

Он уточнил, что число пострадавших выросло до 29 человек. Также глава ведомства подтвердил данные, что главный подозреваемый в нападении является гражданином ФРГ с ливанскими корнями.

"Он родился в 2005 году. Его мать получила гражданство (ФРГ. – Прим. ред.) в 2002 году. Он родился здесь как гражданин Германии", – цитирует министра РИА Новости.

По словам Добриндта, подозреваемый ранее попадал в поле зрение полиции из-за "радикализации и исламизма". Однако он до сих пор не задержан и находится в бегах.

Вместе с тем правоохранительные органы ФРГ квалифицируют случившееся как террористический арт.

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил соболезнования и солидарность с пострадавшими в результате наезда автомобиля.

"Глубоко потрясены и выражаем солидарность в связи с гнусным нападением в Берлине… Наши мысли с жертвами, их близкими и немецким народом", – указал он.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 25 июля, в районе парка Тиргартен. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся. В результате произошедшего погиб один человек.

По информации СМИ, в мае 2026 года суд приговорил подозреваемого к одному году и десяти месяцам лишения свободы по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству. После освобождения из-под стражи мужчина находился на условно-досрочном сроке.

