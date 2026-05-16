16 мая, 20:01

ll Giornale: автомобиль въехал в толпу людей в Италии

Фото: ТАСС/ЕРА/ANSA/FRANCESCO VECCHI

Автомобиль въехал в группу людей в итальянском городе Модена в области Эмилия-Романья. В результате пострадали как минимум 10 человек, сообщила газета ll Giornale.

По данным издания, за рулем находился 31-летний мужчина. При задержании он попытался сбежать, в ходе чего, предположительно, нанес удар ножом человеку, который преградил ему путь.

Точное число жертв устанавливается, однако, как уточнила газета, одна из пострадавших лишилась ног.

Ранее легковой автомобиль въехал в аптеку на юго-западе Японии. В результате ДТП пострадали три человека.

Установлено, что в момент аварии за рулем машины находился 77-летний безработный мужчина. По его словам, у автомобиля не сработали тормоза.

