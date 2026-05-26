Норовирус обнаружен у сотрудника пищеблока в Красноярске после заражения 35 кадетов

У сотрудницы пищеблока в красноярском кадетском корпусе, где заболели 35 учащихся, выявлен норовирус, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю.

В ведомстве отметили, что он стал вероятным источником заражения кадетов. Вирус передавался через пищевые продукции, а возможным фактором стали готовые блюда, которые подверглись заражению, когда их раскладывали на порции.

Организацию питания в учебном заведении осуществляет ООО "Встреча ВК". Проверка пищеблока выявила многочисленные санитарные нарушения: наличие тараканов, отсутствие бактерицидного оборудования в зоне приготовления холодных блюд, заморозку нереализованной готовой продукции, а также другие недочеты.

Сейчас все заболевшие кадеты выздоровели. Во время расследования и до начала летних каникул ученики корпуса обучались в дистанционном формате.

Острая кишечная инфекция была обнаружена у учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя 15 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

