Песков заявил, что в центре Европы происходит прославление нацистских приспешников

Фактически в центре Европы на государственном уровне происходит прославление нацистских преступников и приспешников. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что Киев может перезахоронить останки одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника.

"Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем", – отметил Песков.

По его словам, такими действиями киевский режим показывает свою "коричневую окраску". Представитель Кремля указал, что проявление неонацизма очень опасно для Европы и уже вызвало реакцию со стороны Израиля. Песков обратил внимание, что в России относятся к этому крайне негативно.

Пресс-секретарь президента добавил, что прославление нацистских преступников со стороны Киева лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения России о проведении спецоперации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа, "объединившаяся под нацистским знаменем", снова воюет с Россией, но теперь "руками и телами" украинцев. По его словам, руководство европейских стран, а также администрация экс-президента США Джо Байдена пытаются объединиться, "накачать Украину деньгами и оружием, дать ей в руки нацистский флаг".