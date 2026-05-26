Трамваи не будут ходить через парк "Сокольники" утром 30 мая

Трамваи не будут ходить через парк "Сокольники" с 08:00 до 10:00 в субботу, 30 мая. Это связано с обрезкой деревьев, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В указанный период транспорт поедет по измененным маршрутам. В частности, трамваи № 4 проследуют через Краснобогатырскую улицу и станцию метро "Преображенская площадь", а № 25 – от усадьбы Останкино до Богородского.

"Пользуйтесь метро и трамваем № 11", – добавили в ведомстве.

Кроме того, 30 мая движение временно закроют в районе Цветного бульвара из-за проведения Московского детского велофестиваля. Автомобилисты не смогут проехать с 00:01 до 20:00 по участку от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также в местах перекрытий будет запрещена парковка.