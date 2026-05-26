26 мая, 14:59

Песков: Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин займет пост уполномоченного по правам предпринимателей в РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Шохин сохранит свою должность президента РСПП.

Представитель Кремля добавил, что институт бизнес-омбудсмена в России останется, однако приобретет другую форму. Это будет не государственный институт или институт госслужбы, а скорее общественная должность.

Ранее Госдума назначила депутата от партии "Справедливая Россия – За правду" Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Она сменила на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле. Как сообщал Песков, Владимир Путин встретится с Лантратовой, когда позволит график.

