27 мая, 09:15

Экономика

Оборот платных услуг в Москве вырос на 2,4% в первом квартале 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Объем платных услуг, оказанных москвичам в первом квартале 2026 года, вырос до 1,2 триллиона рублей, увеличившись на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, сфера услуг в городе развивается за счет внедрения цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и делают его доступнее для всех. Наибольший вклад при этом внесли электронные сервисы, услуги связи и образования – на них приходится около трети оборота всей отрасли.

В частности, объем электронных услуг увеличился на 16% и превысил 123 миллиарда рублей. Это стало возможно благодаря популярности облачных сервисов и цифровых экосистем.

В свою очередь, доходы от услуг связи возросли на 7%, достигнув 121 миллиарда рублей. На это повлияло активное использование горожанами интернета, сервисов умного дома и безопасности.

Платные образовательные услуги прибавили 5% и составили 111 миллиардов рублей. Например, москвичей интересуют программы дополнительного обучения для повышения квалификации. Они стали гораздо популярнее в том числе за счет внедрения электронных форматов.

Также заметно и развитие спортивных организаций. Они увеличили оборот на 19%, до 19 миллиардов рублей. Туристические агентства, в свою очередь, прибавили 11% – это 22 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что оборот столичной электротехнической промышленности за 2025 год вырос почти на 22%. Предприятия выпускают электротехнику самого разного назначения – от бытовых светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей. По итогам прошлого года выручка московских производителей приблизилась к 300 миллиардам рублей.

экономикагород

