Число IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году

Количество IT-специалистов в России за 2025 год увеличилось на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Данная отрасль, как пояснили там, остается одним из ключевых секторов, влияющих на занятость. Численность работников в этой сфере возросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона в 2025-м.

"Доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2 до 3,8%", – сообщили в аппарате со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли.

Также в пресс-службе обратили внимание на доходы соответствующих специалистов. Сейчас среднегодовая зарплата в IT-секторе составляет около 2,05 миллиона рублей в год, что эквивалентно примерно 171 тысяче рублей в месяц.

При этом в начале 2026 года рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в стране возглавили сварщики. Средний оклад специалистов этой отрасли варьируется в пределах 267–300 тысяч рублей.

Второе место заняли электромонтажники. Их доход составляет 160 тысяч рублей. В свою очередь, машинисты и монтажники с зарплатой в 146,9 тысячи закрыли тройку лидеров. Также в топ-10 вошли маляры, штукатуры, автослесари и автомеханики.