27 мая, 11:00

Происшествия

Росздравнадзор проверит клинику Благовещенска, где женщина умерла при операции на матку

Росздравнадзор Амурской области выясняет обстоятельства смерти местной жительницы, которая скончалась во время операции по подшиванию матки в Благовещенске. Об этом сообщила советник руководителя ведомства Ольга Малева в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел в частной клинике "Медлайн". По данным СМИ, умерла 41-летняя пациентка, которая проходила плановую операцию. Следственное управление СК по Амурской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Главный врач этой клиники Людмила Вывдыч отказалась давать комментарии по поводу случившегося, аргументировав это тем, что у нее нет заключения патологоанатомов после смерти пациентки. Сотрудники медучреждения также не стали вступать в диалог с журналистами, ссылаясь на нормы медицинской этики.

В начале 2026 года в Москве девушка скончалась в частной клинике после проведения косметологических и медицинских процедур. Ее пытались экстренно спасти в одной из больниц города, но медикам это не удалось.

Еще один похожий случай произошел в столице в апреле. Сотрудница клиники Светлана Цупор, у которой не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, делала пациентке брахиопластику. Женщине стало нехорошо после введения обезболивающего препарата, она умерла на месте. В отношении Цупор открыли уголовное дело. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

