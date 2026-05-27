27 мая, 11:13

Происшествия

Локальный режим ЧС введен в Таганроге после атаки ВСУ

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Локальный режим ЧС введен в Таганроге Ростовской области после атаки украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

"Провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушала доклады руководителей профильных служб о последствиях утренней воздушной атаки. Принято решение о введении локального режима ЧС", – говорится в посте.

Камбулова уточнила, что в результате удара повреждения получила котельная МУП "Городское хозяйство" на улице Циолковского. Работа объекта приостановлена, из-за этого в нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Городские службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления оборудования, сказала мэр.

Ракетная атака на Таганрог произошла утром 27 мая. Травмы получили две женщины, их госпитализировали. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за удара загорелись несколько автомобилей. Прибывшие пожарные локализовали огонь.

