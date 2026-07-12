Мэр Москвы сообщил об уничтожении 41-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр.

Ранее был уничтожен еще один беспилотник. К настоящему моменту силы ПВО сбили уже 41 вражеский дрон.

В связи с этим изменился решим работы столичных аэропортов. В частности, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.