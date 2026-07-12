Собянин сообщил об уничтожении уже 29 летевших на Москву беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву в воскресенье, 12 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам мэра столицы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Всего на данный момент силы ПВО Минобороны отразили атаку уже 29 направлявшихся к Москве вражеских беспилотников.

На фоне этого аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.