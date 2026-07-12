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12 июля, 09:43

Политика

Сенатор США Линдси Грэм умер после непродолжительной болезни

Фото: Getty Images/CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams (Линдси Грэм внесен в реестр террористов и экстремистов в России)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер после непродолжительной болезни. Об этом сообщает офис на странице Грэма в соцсети X.

"Вечером в субботу 11 июля (по местному времени. – Прим. ред.) сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни", – говорится в сообщении.

Сенатору-республиканцу был 71 год. Он известен тем, что неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Также его воинственная риторика была направлена против Ирана и Китая.

При этом Грэм последовательно выступал за поддержку Израиля.

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