Умерла правнучка Ленина Елена Ульянова

Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла на 48-м году жизни из-за острого инфекционного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".

Уточняется, что она скончалась 8 мая. Церемония прощания пройдет в Митинском крематории в Москве в 14:40.

Пресс-служба отметила, что Ульянова не являлась прямым потомком Ленина, она была его двоюродной правнучкой. Род Ульяновых продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

Елена Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 годы она училась во Франции и США, после чего вернулась в Россию. Затем Ульянова вступила в партию КПРФ.

В последние годы жизни она участвовала в экскурсиях и программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой.

