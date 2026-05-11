Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 17:47

Политика

Умерла правнучка Ленина Елена Ульянова

Фото: телеграм-канал "Музей-заповедник Горки Ленинские"

Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла на 48-м году жизни из-за острого инфекционного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".

Уточняется, что она скончалась 8 мая. Церемония прощания пройдет в Митинском крематории в Москве в 14:40.

Пресс-служба отметила, что Ульянова не являлась прямым потомком Ленина, она была его двоюродной правнучкой. Род Ульяновых продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

Елена Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 годы она училась во Франции и США, после чего вернулась в Россию. Затем Ульянова вступила в партию КПРФ.

В последние годы жизни она участвовала в экскурсиях и программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика