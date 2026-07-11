До конца суток в столице сохранятся ливневые дожди и гроза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца суток субботы, 11 июля, в Москве сохранятся ливни, гроза и град, а также ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

В городе фиксируются случаи падения деревьев и повреждений конструкций. Для того, чтобы оперативно пропускать осадки в водосточную сеть, на улицах дежурит спецтехника и бригады ГУП "Мосводосток", а также специалисты и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Аварийно-восстановительные бригады откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний находятся на круглосуточном дежурстве.

Жителям и гостям города стоит отказаться от нахождения на улице и по возможности оставаться дома, однако, если это невозможно, нужно быть внимательными – не укрываться под деревьями и не парковать рядом автомобили, а при управлении личным транспортом нужно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться к экстренные службы по номеру 112, а о скоплении воды возле дома можно сообщить в единый диспетчерский центр по телефону +7 495 539⁠-53⁠-53, управу района, префектуру округа и на портал "Наш город".

Также, если вода скапливается в подземных переходах, нужно обратиться в ГБУ "Гормост" по номеру +7 495 632⁠-58⁠-46, а о скоплении воды на дорогах и в дворовых проездах – в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 495 657⁠-87⁠-03.

По данным Гидрометцентра России в Москве местами может выпасть до 20 миллиметров осадков – то есть на один квадратный метр прольется до 20 литров дождевой воды. Местами также может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков.

Ночью воздух прогреется до 18 градусов тепла, а уже днем, 12 июля, столбики термометра покажут до 23 градусов в Москве и до 24 градусов в Подмосковье.

Ранее на столичный регион обрушился очень сильный ливень – он проходит в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а на севере дождь идет в районе МКАД. Из-за этого серьезно осложняется видимость на дороге. В связи с этим в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

