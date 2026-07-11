Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 19:23

Общество

До конца суток в столице сохранятся ливневые дожди и гроза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца суток субботы, 11 июля, в Москве сохранятся ливни, гроза и град, а также ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

В городе фиксируются случаи падения деревьев и повреждений конструкций. Для того, чтобы оперативно пропускать осадки в водосточную сеть, на улицах дежурит спецтехника и бригады ГУП "Мосводосток", а также специалисты и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Аварийно-восстановительные бригады откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний находятся на круглосуточном дежурстве.

Жителям и гостям города стоит отказаться от нахождения на улице и по возможности оставаться дома, однако, если это невозможно, нужно быть внимательными – не укрываться под деревьями и не парковать рядом автомобили, а при управлении личным транспортом нужно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться к экстренные службы по номеру 112, а о скоплении воды возле дома можно сообщить в единый диспетчерский центр по телефону +7 495 539⁠-53⁠-53, управу района, префектуру округа и на портал "Наш город".

Также, если вода скапливается в подземных переходах, нужно обратиться в ГБУ "Гормост" по номеру +7 495 632⁠-58⁠-46, а о скоплении воды на дорогах и в дворовых проездах – в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 495 657⁠-87⁠-03.

По данным Гидрометцентра России в Москве местами может выпасть до 20 миллиметров осадков – то есть на один квадратный метр прольется до 20 литров дождевой воды. Местами также может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков.

Ночью воздух прогреется до 18 градусов тепла, а уже днем, 12 июля, столбики термометра покажут до 23 градусов в Москве и до 24 градусов в Подмосковье.

Ранее на столичный регион обрушился очень сильный ливень – он проходит в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а на севере дождь идет в районе МКАД. Из-за этого серьезно осложняется видимость на дороге. В связи с этим в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

Читайте также


обществопогодагород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика