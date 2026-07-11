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11 июля, 13:22

Мэр Москвы

Собянин осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра городского транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел новое здание для Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по управлению городским транспортом на Дмитровском шоссе.

По словам мэра, теперь координация управления пассажирским наземным и подземным транспортом будет в одном месте, что улучшит безопасность и скорость решения различных вопросов. В честь Дня московского транспорта он вручил почетные грамоты и благодарности выдающимся сотрудникам отрасли.

"С большим удовольствием поздравляю вас с праздником от имени москвичей и выражаю вам благодарность за вашу профессиональную и самоотверженную работу", – сказал Собянин.

Градоначальник назвал День московского транспорта одним из самых главных и уважаемых праздников в городе, потому что основа столицы, по его мнению, – это транспорт. Он подчеркнул, что Москва является главным транспортным узлом России. Поэтому власти вкладывают все силы в его развитие.

"Строим новые станции метрополитена, открываем наземные маршруты, делаем транспорт безопаснее и комфортнее с каждым годом, и пассажиры откликаются на нашу с вами работу", – добавил глава города и уточнил, что в настоящее время столичный транспорт перевозит 17 миллионов человек, что на треть больше, чем было ранее.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что строительство ЕДЦ завершено, в данный момент ведутся отделочные и пусконаладочные работы. Новое 5-этажное здание стало вторым для размещения центра. В результате общая площадь двух корпусов достигла почти 16 тысяч квадратных метров. Это делает ЕДЦ крупнейшим в Европе диспетчерским центром по управлению городским транспортом, в котором будут трудиться около 1,3 тысячи человек.

В здании будут работать маршрутные диспетчеры наземного и речного транспорта, оперативные дежурные подразделений управления на транспорте МВД России по ЦФО и УВД на Московском метрополитене для обеспечения транспортной безопасности, диспетчеры такси и сотрудники, ответственные за контроль курьеров и средств индивидуальной мобильности.

Из единого информационного пространства будут контролироваться свыше 900 маршрутов наземного транспорта, 6,5 тысячи электробусов и автобусов, более 6,9 тысячи вагонов метро, 604 трамвая, 255 вагонов МЦК и свыше 4,3 тысячи вагонов МЦД, более 190 речных судов, 206 тысяч автомобилей такси Москвы и области, 93 тысячи электросамокатов, 125 тысяч курьеров и 41 тысяча каршеринговых машин.

Благодаря созданию ЕДЦ скорость реагирования на любые изменения в работе транспорта увеличится в 4 раза, производительность диспетчеров наземного транспорта вырастет на 30%, а скорость информирования пассажиров – в 2 раза.

Тем временем на маршрутах пригородного транспорта проекта "Москва – область" провели работы по улучшению инфраструктуры по 187 проектам. Мероприятия прошли в городских округах Красногорск, Химки, Солнечногорск, Краснознаменск, Власиха, Мытищи и Одинцовский. В частности, специалисты увеличили посадочные площадки в 53 местах, установили недостающие дорожные знаки по 40 адресам и обновили разметку на 36 участках.

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