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11 июля, 12:12

Общество

Сергунина подвела итоги заявочной кампании конкурса грантов для московских НКО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ежегодно благодаря конкурсу грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в столице реализуют множество инициатив. Среди них – поддержка участков СВО и их семей, сохранение исторической памяти, развитие волонтерства и другие, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом году на конкурс поступило около 650 заявок, причем почти треть НКО подали их впервые. Самыми популярными категориями стали "Молодежь Москвы" и "ЗОЖ и спорт". Эксперты определят лучшие проекты в 12 номинациях, а город поможет воплотить их в жизнь", – отметила вице-мэр.

Работающие более года НКО могут претендовать на грант в размере до пяти миллионов рублей, а молодые, действующие менее полугода, – до 500 тысяч рублей. Победители будут известны в сентябре.

С 2002 года в рамках конкурса поддержали свыше 3,8 тысячи инициатив. В частности, этим летом Российский Красный Крест провел масштабный забег, приуроченный к Всемирному дню донора крови.

В свою очередь, Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам войн благодаря гранту снял документальный фильм, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны.

Еще один лауреат – фонд "Дорога жизни" – специализируется на системной помощи детям, проходящим лечение в медучреждениях вдали от родителей. С января 2026 года он смог обучить уже 30 нянь.

В каждом округе Москвы работают городские коворкинг-центры. Представители НКО могут бронировать в них пространства для работы и деловых встреч, проводить собственные мероприятия, получать информационную поддержку, печатать буклеты и листовки. Там же проводятся занятия проекта "НКО Лаб": бесплатные консультации, мастер-классы, курсы повышения квалификации.

Кроме того, с помощью благотворительного сервиса на mos.ru жители столицы перечисляют пожертвования на программы московских НКО. Сервис объединяет 104 фонда, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также экологические и другие инициативы.

В рамках проекта "Лето в Москве" 4 и 5 июля в столице провели фестиваль "Город неравнодушных". Ключевым событием стала ярмарка, где более 40 московских НКО представили изделия ручной работы. Все вырученные деньги направят на помощь подопечным.

Ранее в Москве запустили цифровой проект "База знаний" для сотрудников НКО и социальных предпринимателей. Там можно найти актуальные тренинги. В общей сложности представлено более 50 программ ведущих образовательных и некоммерческих организаций: от коротких онлайн-интенсивов до очного обучения в вузах.

Московские НКО могут получить гранты в 12 номинациях

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