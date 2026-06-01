01 июня, 11:20

Общество

Сергунина: для российских НКО и социальных предпринимателей создали "Базу знаний"

Фото: пресс-служба КОСиМП

В столице запустили цифровой проект "База знаний" для сотрудников некоммерческих организаций (НКО) и социальных предпринимателей. С его помощью можно найти актуальные курсы и тренинги, полезные для специалистов в этих сферах, например по управлению волонтерскими командами, финансовой грамотности и маркетингу, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На платформе представлено уже больше 50 программ ведущих образовательных и некоммерческих организаций: от коротких онлайн-интенсивов до очного обучения в вузах. География охватывает разные города России, такие как Москва, Нижний Новгород, Казань, Томск, и постоянно расширяется", – рассказала Сергунина.

В частности, в "Базе знаний" есть программы Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, Казанского (Приволжского) федерального университета.

Поиск удобно настраивается по интересующим направлениям: праву, финансам, лидерству и управлению, волонтерству и прочим категориям. Дополнительные фильтры позволяют подобрать варианты, предусматривающие грантовую поддержку, а также выдачу диплома о профессиональной подготовке.

Каждая программа подробно описана: кому она подойдет, в чем ее особенности, кто будет преподавать, как построено обучение и какова его стоимость, если оно не бесплатное.

Пользователи могут предложить включить в каталог известные им курсы, подходящие к тематике проекта. Для этого нужно заполнить онлайн-форму на сайте.

Кроме того, на платформе собраны экспертные материалы, инструкции и советы по обучению сотрудников в сфере деятельности НКО.

Проект разработан командой сети московских коворкинг-центров НКО. Сегодня в столице открыто 13 таких пространств, оборудованных всем необходимым для проведения мероприятий представителей организаций в самых разных форматах – от вебинаров до фестивалей. Подробности можно узнать на официальном сайте сети.

Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что некоммерческие организации стали стратегическими партнерами Москвы в заботе о горожанах. Они дополняют масштабную систему господдержки индивидуальными решениями и уникальными услугами.

Благодаря НКО помощь для москвичей становится более доступной и адресной. В настоящее время в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, около 11 тысяч из которых ведут социально ориентированную деятельность.

обществогород

