Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 18:14

Общество

На "Госуслугах" появилась возможность отслеживать судебные документы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Россиянам предоставили возможность проверять судебные документы через портал "Госуслуги". Услуга стала доступна с 1 июня, сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) РФ.

В инстанции уточнили, что председатель ВС Игорь Краснов ранее уже призвал нижестоящие суды активнее использовать электронные средства связи.

Более того, на недавнем заседании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции он отметил, что нововведение позволит гражданам быть в курсе судебных дел, в которых они участвуют, а сторонам – быстро получать уведомления и документы.

Краснов еще в начале февраля выступил с инициативой по обеспечению доступа граждан к судам через мессенджер MAX. Он подчеркивал, что цифровые технологии могут помочь упростить доступ к правосудию и повысить его качество.

В частности, использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций.

Судебные письма и уведомления начали приходить россиянам на портале "Госуслуги"

Читайте также


судыобщество

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика