На "Госуслугах" появилась возможность отслеживать судебные документы

Россиянам предоставили возможность проверять судебные документы через портал "Госуслуги". Услуга стала доступна с 1 июня, сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) РФ.

В инстанции уточнили, что председатель ВС Игорь Краснов ранее уже призвал нижестоящие суды активнее использовать электронные средства связи.

Более того, на недавнем заседании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции он отметил, что нововведение позволит гражданам быть в курсе судебных дел, в которых они участвуют, а сторонам – быстро получать уведомления и документы.

Краснов еще в начале февраля выступил с инициативой по обеспечению доступа граждан к судам через мессенджер MAX. Он подчеркивал, что цифровые технологии могут помочь упростить доступ к правосудию и повысить его качество.

В частности, использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций.

