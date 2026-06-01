Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что его внук завершит спортивную карьеру

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил ТАСС, что его внук Максим завершит спортивную карьеру.

Такое решение было принято в связи с состоянием здоровья спортсмена. Третьяк отметил, что его внук сыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 13 сезонов.

1 июня хоккейный клуб "Сочи" объявил об уходе 29-летнего Третьяка в связи с истечением его контракта с командой.

Внук Третьяка является воспитанником школы "Серебряные акулы". Он также играл за юношеские команды ЦСКА и "Звезда". При этом за основной московский клуб спортсмен не выступал. Хоккеист в 2019 году выиграл Кубок Гагарина, так как был заявлен от столичного "Динамо" на один из матчей в плей-офф.

В КХЛ внук Третьяка выступал за "Адмирал", рижское "Динамо" и "Ладу". В составе молодежной сборной России он завоевал серебро чемпионата мира 2016 года. Кроме того, он участвовал в юниорском чемпионате мира в 2014 году.

