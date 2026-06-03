Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с делегацией МККК

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Родители, потерявшие ребенка в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске, отказались общаться с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, представителям МККК удалось пообщаться со многими местными жителями, пришедшими почтить память погибших в результате трагедии. Очевидцы рассказали делегации все подробности произошедшего.

"Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять", – цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД передал данные и подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске дипломатам и представителям РФ на ключевых международных платформах. Делегация МККК выразила соболезнования в связи с ударом по колледжу.

Об ударе по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) стало известно 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще свыше 60 получили ранения. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.