Захарова заявила, что весь мир понял подход Запада к переговорам

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Международное сообщество уже поняло западный подход к переговорам. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, передает News.ru.

Таким образом она отреагировала на слова госсекретаря США Марко Рубио о переговорном процессе с Ираном.

"Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне, – написала дипломат.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке произошла в конце февраля. США и Израиль поразили объекты Ирана. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Спустя время стороны договорились о временном перемирии. Вашингтон и Тегеран 18 июня подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты намерены ударить по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. По словам лидера США, страна смогла достичь большого успеха в конфликте с Исламской Республикой и не собираются прекращать его в обозримом будущем. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран не будет к этому готов.