Протоиерей Ткачев: богатым не надо завидовать, потому что они живут проклятой жизнью

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Завидовать богатым и имеющим власть людям не нужно, потому что они "живут проклятой жизнью". Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев в ходе встречи с прихожанами, видео с которой опубликовано на Rutube-канале священнослужителя.

По словам Ткачева, большие деньги отнимают у человека сон и аппетит, так как заставляют круглосуточно работать на свой капитал.

"Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь", – подчеркнул священнослужитель.

Он также отметил, что лучше всех живется тем, у кого нет "миллиардов и ответственности за жизнь страны". Такие люди, по его мнению, по-настоящему свободны.

Кроме того, как заявил представитель РПЦ Владимир Легойда, на пути к деньгам, славе и удовольствиям нельзя найти счастья. Рассуждая на эту тему, он привел обращение к Богу из "Исповеди" Августина Блаженного.

В ней говорится, что сердце человека не обретет покой, пока не найдет Бога. Люди могут искать счастье, либо уходя от себя, либо приходя к себе. По мнению Августина, второе возможно только в Боге.