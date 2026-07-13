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13 июля, 15:49

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Священник Бородин заявил, что зумеры начали ходить в церковь вместо психологов

Зумеры начали ходить в церковь вместо психологов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Зумеры стали чаще обращаться к религии и посещать храмы в поисках глубокого жизненного смысла и духовной поддержки. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

Священнослужитель подчеркнул, что подобная тенденция носит глобальный характер и фиксируется во многих странах мира. К примеру, огромный приток молодых мужчин наблюдается в церквях США, где сейчас в православных храмах отмечается "кратный рост".

Это, по его словам, связано с тем, что гедонистическая модель существования – когда человек лишь развлекается и ест – часто не устраивает молодежь. Он добавил, что люди ищут глубокий смысл жизни и находят его при встрече с Богом.

Протоиерей также обратил внимание, что многие профессиональные психологи, учитывая границы своих возможностей в решении глубоких экзистенциальных кризисов, сами перенаправляют людей в церковь.

Настоятель храма указал, что Бог может дать человеку то, что не может дать психолог. Священник же является просто "контактным лицом".

"Молодежь сейчас активно участвует в жизни общин. Бога ищут, они ищут смысла и глубины. Они ищут ответ на вопрос, зачем жить, и согласны, что жить нужно ради любви", – заключил священнослужитель.

Кроме того, молодые люди стали чаще посещать церкви в поисках общения, друзей и отношений. По словам руководителя проекта "Давай повенчаемся" Константина Карагодина, популярность знакомств в храмах связана в том числе с тем, что туда приходят люди, ориентированные на схожие ценности и стремящиеся к духовной чистоте.

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