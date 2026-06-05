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05 июня, 16:21

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Священник Береговой: церковь не запрещает молиться о здравии домашних животных

Священник объяснил, можно ли молиться за домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Церковь никогда не запрещала молиться о здравии домашних животных, подчеркнул в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.

"Христианину свойственно освящать молитвой не просто все, что касается его жизни, а каждый час, каждую минуту этой жизни. Мы ничего не начинаем без благословения", – подчеркнул он.

Люди обращаются к Богу с просьбами об исцелении, чуде и помощи – и в том числе могут молиться о здравии своих питомцев, уточнил он.

Береговой добавил, что существуют даже специальные молебны для таких случаев, хотя их создавали в эпоху, когда отношение к домашним животным было иным. Тогда они не выступали просто в роли питомцев, приносящих психологическую помощь. Они выполняли конкретные функции – помогали прокормить семью и обеспечивали ее защиту.

Вместе с тем священник рекомендовал молиться о питомцах своими словами, но при этом не забывать их лечить.

Также церковь не запрещает называть животных человеческими именами, в том числе именами святых, пояснил ранее иеромонах Феодорит. По его словам, имя само по себе не несет привязки к конкретному святому. Священник призвал относиться к таким именам нормально и "с разумением".

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