В РФ порог выручки бизнеса для уплаты НДС коснется 200 тысяч предпринимателей

Фото: depositphotos/Milly7

Снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС затронет примерно 200 тысяч предпринимателей. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

В рамках сессии ПМЭФ Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения. На данный момент порог выручки составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год – 10.

Российский лидер поручил обеспечить "бесшовный переход" от малого бизнеса к крупному, так как при развитии возникают организационные трудности и дополнительные расходы, которые нужно минимизировать.

Решетников заявил, что благодаря этому решению у предпринимателей появится больше предсказуемости. Кроме того, траектория развития будет формироваться без изменений бизнес-модели.

До этого Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН) до конца текущего года. Парламентарии поддержали ряд дополнительных поправок, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации бизнеса к изменениям.

В частности, с 1 апреля по 31 декабря от НДС освобождены организации и индивидуальные предприниматели (ИП) в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками только с текущего года.

