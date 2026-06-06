Спасатели ликвидируют пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень!"

Спасатели ликвидируют возгорание, возникшее на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что пожар возник на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса. В настоящее время на месте задействованы огнеборцы. На данный момент ему присвоен высокий уровень опасности.

При этом в информационном центре правительства Тюменской области опровергли сведения о том, что возгорание возникло из-за атаки беспилотников.

Ранее возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания произошло на территории порта в Таганроге Ростовской области из-за атаки украинского дрона. В результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.

