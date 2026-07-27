118 выходных дней ожидает россиян в 2027 году

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При пятидневной рабочей неделе в 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря, подготовленном Министерством труда РФ. Об этом РИА Новости сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

По словам эксперта, на данный момент в расчетах преобладает именно это количество нерабочих дней.

При этом он уточнил, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью, однако существенных изменений в проекте не ожидается.

Также во втором полугодии 2026 года россиян ждут две короткие рабочие недели – в начале ноября и конце декабря. Они будут обусловлены праздникам.

В последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду.