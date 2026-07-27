Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Общество

118 выходных дней ожидает россиян в 2027 году

Фото: depositphotos/boggy22

При пятидневной рабочей неделе в 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря, подготовленном Министерством труда РФ. Об этом РИА Новости сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

По словам эксперта, на данный момент в расчетах преобладает именно это количество нерабочих дней.

При этом он уточнил, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью, однако существенных изменений в проекте не ожидается.

Также во втором полугодии 2026 года россиян ждут две короткие рабочие недели – в начале ноября и конце декабря. Они будут обусловлены праздникам.

В последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду.

Читайте также


общество

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика