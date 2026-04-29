Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 11:55

Общество

В Госдуме назвали объединение майских праздников нецелесообразным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий – Первомая и Дня Победы. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Как уже было отмечено в Общественной палате, многие россияне при желании объединяют эти два праздника за счет своих отпускных дней, поскольку закон позволяет делить отпуск при условии, что одна из его частей составляет не менее 14 календарных дней, а остальные можно делить даже по дням. С учетом изложенного полагаю, что необходимо объективно слушать Россию и россиян", – сказала она.

Парламентарий также указала, что это предложение не отличается новизной. Споры о длине новогодних и майских праздников ведутся уже давно, отметила Бессараб.

По ее мнению, большинство россиян привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на то что часть граждан в майские праздники может отправиться на дачу. Однако депутат призвала учитывать то, что в северных регионах страны сажать растения еще рано, поэтому необходимо проявлять лояльность ко всем территориям.

Кроме того, новогодние каникулы помогают увеличить обороты малого и среднего бизнеса, а также поддерживают экономику населенных пунктов, которые предлагают россиянам локальные туристические маршруты.

"Также важно понимать, что в этот период экономика растет за счет покупки подарков и поездок к родственникам и это единственное время, когда школьные каникулы совпадают с выходными родителей", – добавила парламентарий.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1-е по 9-е число за счет январских выходных. По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска. Такой подход, как считает член ОП, позволит сделать систему праздничных дней более удобной для граждан.

Эксперты объяснили, как выгодно взять отпуск на майские праздники

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика