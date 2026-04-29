Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 08:17

Общество

Россиянам рекомендовали не уезжать из страны в майские праздники

Фото: depositphotos/d.travnikov​

Россиянам лучше не покидать страну в майские праздники, поскольку резкая смена климата и времени могут негативно повлиять на здоровье. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени – это не отдых, а добровольно организованный стресс", – подчеркнул академик.

Онищенко посоветовал спланировать отдых и взять отпуск летом, а также обратить внимание на поездки за город на майских праздниках.

Ранее "Автодор" предупредил, что пик трафика на российских дорогах ожидается с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. В частности, трафик увеличится вечером 30 апреля и утром 1 мая на выезде из городов, вечером 3 мая в обратную сторону, вечером 8 и утром 9 мая из городов, а также вечером 11 мая при возвращении.

"Автодор" призвал водителей заранее проверить и при необходимости пополнить баланс транспондера.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика