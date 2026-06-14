14 июня, 18:26Мэр Москвы
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили еще один беспилотник, который двигался в сторону Москвы, в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
По словам градоначальника, экстренные службы задействованы на месте падения фрагментов.
Атака БПЛА на Москву началась утром 14 июня. В настоящее время нейтрализовано уже 8 беспилотников.
На фоне этого введены ограничения на полеты в аэропорту Жуковский. Авиагавань Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, из-за чего могут возникнуть корректировки в расписании рейсов.