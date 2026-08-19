Путин отметил эффективность московской системы анализа рентгеновских снимков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин высоко оценил столичный опыт внедрения цифровых технологий в социальной сфере, приведя в пример московскую систему анализа рентгеновских снимков с помощью компьютерного зрения.

"В Москве <...> например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, анализируются буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. Исследования проводятся качественно и при этом быстрее, чем обычно", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам .

По словам Путина, это удобнее для пациентов, при этом снижается нагрузка на самих врачей. Кроме того, дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает и может обслужить больше пациентов за то же самое время.

Президент подчеркнул, что подобные практики необходимо максимально широко внедрять по всей стране на основе передового регионального опыта. Он отметил, что существует множество других эффективных примеров использования цифровых решений, включая телемедицину, автоматизацию записи к врачу и применение цифровых ассистентов при оказании услуг.

Путин поручил каждому ведомству социального блока сформировать портфель прорывных решений на основе успешных практик, которые станут обязательными для социальных организаций при вхождении в федеральный проект по повышению производительности труда.

Кроме того, президент призвал коллег из социального блока принять активное участие в подготовке Национальной стратегии развития цифровых платформ, предусмотрев в ней разделы по здравоохранению и образованию.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что благодаря "Умной госпитализации" москвичи могут онлайн выбрать больницу и дату плановой госпитализации. Проект объединяет этапы стационарного лечения в единый цифровой маршрут, от поликлиники до выписки. Кроме того, три года назад в городских стационарах запустили проект "Цифровая клиника". Тогда больницы полностью перешли на электронную медицинскую документацию.

