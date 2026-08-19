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19 августа, 22:33

Происшествия

ВСУ атаковали микроавтобус на трассе "Новороссия" в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали микроавтобус на трассе Р-280 "Новороссия" в Мангушском муниципальном округе ДНР. В результате погиб водитель 1999 года рождения, сообщил глава республики Денис Пушилин в MAX.

Таким образом, всего за сутки из-за атак украинских беспилотников погиб 1 человек, еще 8 мирных жителей республики пострадали. В Красноармейске тяжелые ранения получили мужчина и женщина, еще один мужчина – ранения средней степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки пострадали женщины 1974, 1980, 1988 годов рождения и мужчины 1978, 1988 годов рождения. При атаке на легковой автомобиль ранен мужчина 1998 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Пушилин также отметил, что повреждены 5 жилых домостроений, 6 объектов гражданской инфраструктуры, трамвай, 8 автобусов, грузовой и 2 легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, а также в Мангушском, Волновахском, Красноармейском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее 3 человека, в том числе пятилетняя девочка, пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. В городе Шебекине один из аппаратов сдетонировал над дорожным полотном, в результате чего несовершеннолетняя получила осколочные ранения лица и подмышечной области.

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