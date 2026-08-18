Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека, в том числе пятилетняя девочка, пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область во вторник, 18 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Как указано в публикации, дроны продолжают атаковать область. В городе Шебекине один из аппаратов сдетонировал над дорожным полотном, в результате чего несовершеннолетняя получила осколочные ранения лица и подмышечной области.

Ранее украинские военные ударили беспилотником около остановки общественного транспорта в Энергодаре. В результате один человек погиб, еще 15 получили ранения. Позднее число раненых выросло до 17 человек.

Состояние трех мирных жителей оценивается как средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.