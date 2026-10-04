ТАСС: убитой на юго-востоке Москвы оказалась предпринимательница Елена Церетели

Фото: МАХ/"Следком"

Убитой в квартире на Жулебинском бульваре в Москве оказалась предпринимательница Елена Церетели. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Женщина являлась бывшей женой ресторатора Мамуки Церетели. Вместе они числились учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

По данным СК России, при осмотре квартиры криминалисты нашли скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови, а также схрон оружия и боеприпасов.

В ходе дальнейших мероприятий следователи установили личность погибшей, ее дочери и сожителя. Выяснилось, что последний использовал гараж на территории ТиНАО. При его осмотре нашли тело дочери потерпевшей и еще один схрон оружия.

Правоохранители также восстановили по записям с камер видеонаблюдения маршрут подозреваемого. Его задержали в Воронежской области и доставили в Москву. В ближайшее время его допросят. Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался уроженец Грузии.

Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения, ее также проверяют на причастность к преступлению. Как уточнили в столичной прокуратуре, в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об случившемся стало известно 3 октября. На балконе квартиры дома на Жулебинском бульваре нашли фрагменты человеческого тела. Также обнаружены предполагаемые орудия преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".