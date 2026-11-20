Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минздрав России начал работу над программным обеспечением, которое поможет участникам специальной военной операции продолжать реабилитацию после выписки из медицинских учреждений. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей.

Встречу 20 ноября провел помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

По словам Мурашко, новая разработка будет содержать рекомендации по проведению восстановительных процедур в домашних условиях.

Глава Минздрава также представил меры медицинской поддержки ветеранов, предусмотренные программой государственных гарантий. В частности, диспансерное обследование должно проводиться в течение месяца после того, как медицинская организация получит информацию о прибытии участника СВО в регион.

Медицинскую реабилитацию ветераны проходят вне очереди. Ее продолжительность не ограничена и определяется индивидуально – в зависимости от клинических показаний.

Ранее клубный центр "Кунцево" запустил благотворительный проект "Тепло родного дома" для поддержки участников СВО, объединивший несколько форматов помощи бойцам.

Первая встреча состоялась 18 ноября: посетители могли связать теплые носки, сплести браслеты из паракорда, изготовить обереги и окопные свечи, а также написать военнослужащим письма и открытки. Все подготовленные вещи уже упаковали для отправки в зону СВО, а следующую встречу организаторы назначили на 18 декабря.

