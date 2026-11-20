Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Автовокзал Севастополя с 21 ноября снова начнет продавать билеты на автобусы, следующие через Крымский мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Пассажиров предупредили, что пока действует временная схема маршрута. Сначала необходимо доехать на автобусе из Севастополя до Керчи, затем пересесть на электричку до Тамани, откуда продолжить путь на автобусе до конечного пункта.

Все эти участки, кроме поездки на электричке, входят в стоимость единого билета. Билет на электричку до Тамани пассажирам нужно приобретать и оплачивать отдельно.

16, 17 и 19 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что после атак ВСУ на Крымском мосту проводят восстановительные работы и рассматривают два варианта устранения повреждений. По его словам, пострадали основная балка пролета арочного моста и сама арка. Сроки ремонта определят после подготовки инженерных проектных решений.