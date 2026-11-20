Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда, задержанные на Ярославском направлении Московской железной дороги, продолжили движение, сообщили в пресс-службе МЖД.

При этом отмечается, что по обороту ожидаются задержки.

О задержке нескольких пригородных поездов Ярославского направления стало известно 20 ноября. В МЖД пояснили, что причиной стала остановка грузового поезда по техническим причинам. Инцидент произошел в 16:30 на перегоне Пушкино – Софрино.

Ранее сообщалось, что ЦППК перешла на зимний график. Из-за этого на ряде направлений скорректировали расписание электричек, добавив дополнительные рейсы и остановки. Некоторые маршруты стали длиннее или короче, а летние дачные поезда убрали из расписания.

