20 ноября, 17:59Культура
В Театре Моссовета рассказали о коте, который внезапно вышел на сцену
Во время постановки животное вышло на сцену, после чего один из актеров унес его за кулисы. Эпизод попал на видео.
Как пояснили в театре, Котоса около трех месяцев назад подарил коллектив Театра кошек Куклачева.
"Он является всеобщим любимцем, все о нем заботятся. И он очень озорной котик. Но я очень благодарна зрителям, которые с такой теплотой его приняли, начали аплодировать. Думаю, что у Котоса случилась настоящая премьера", – поделились в театре.
Ранее кот, которого неизвестные бросили на станции "Комсомольская", обрел новый дом. Забрать животное решила сотрудница метрополитена Анастасия Гусько, которая уже придумала питомцу имя – Тимофей.
Кота оставили в переноске с полным пакетом документов. Сотрудники подземки оперативно обеспечили его безопасность, так как пребывание животных в метро представляет серьезную угрозу.