Видео: Москва 24

Кота, неожиданно появившегося во время спектакля "Опасные связи" в Театре Моссовета, зовут Котос. Об этом Москве 24 рассказали в культурном учреждении.

Во время постановки животное вышло на сцену, после чего один из актеров унес его за кулисы. Эпизод попал на видео.

Как пояснили в театре, Котоса около трех месяцев назад подарил коллектив Театра кошек Куклачева.

"Он является всеобщим любимцем, все о нем заботятся. И он очень озорной котик. Но я очень благодарна зрителям, которые с такой теплотой его приняли, начали аплодировать. Думаю, что у Котоса случилась настоящая премьера", – поделились в театре.

Ранее кот, которого неизвестные бросили на станции "Комсомольская", обрел новый дом. Забрать животное решила сотрудница метрополитена Анастасия Гусько, которая уже придумала питомцу имя – Тимофей.

Кота оставили в переноске с полным пакетом документов. Сотрудники подземки оперативно обеспечили его безопасность, так как пребывание животных в метро представляет серьезную угрозу.