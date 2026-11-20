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Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину, госпитализированную после пожара, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, передает "Матч ТВ".

В учреждении пояснили, что сейчас спортсменка находится в ожоговом отделении.

Шурочкина попала в больницу 9 ноября после пожара, который произошел в ее квартире на улице Багрицкого в Москве. Возгорание началось из-за вспышки горючей жидкости для биокамина. В результате Шурочкина получила ожоги первой и второй степени лица, а также рук и груди. По данным СМИ, ее спасли соседи.

В больнице спортсменку прооперировали. Журналисты писали, что она находится в стабильном состоянии, серьезных повреждений внутренних органов нет.