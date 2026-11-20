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В одном из медицинских учреждений Казани умерла восьмилетняя девочка – по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете России.

Сообщения о смерти девочки в казанском медицинском учреждении появились в социальных сетях. Родители ребенка обвиняют врачей в неправильном лечении, которое, по их мнению, привело к критическому состоянию девочки. Кроме того, они утверждают, что им не дали возможности обратиться в другое медицинское учреждение.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти ребенка.

Ранее в Южно-Сахалинске трехлетний мальчик скончался после операции в больнице. Она прошла успешно и проводилась под общей анестезией. Однако во время пробуждения после наркоза у ребенка произошла внезапная остановка сердца и дыхания. Врачи не смогли спасти его.

