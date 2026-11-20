Фото: Агентство "Москва"

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) всегда перекрещивается перед выходом на сцену. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Перекреститься надо – и все", – сказал Shaman, отвечая на вопрос о ритуалах перед выступлением.

Кроме того, по его словам, сейчас идут переговоры о концерте в Китае. Он добавил, что команда не будет форсировать или затягивать процесс.

Ранее сообщалось, что Shaman выступит в новом образе на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном его 35-летию. Мероприятие состоится 22 ноября. Дронов поделился, что одним из сюрпризов на концерте станет выступление с симфоническим оркестром.