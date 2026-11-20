Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) считает, что артисты, покинувшие Россию, не должны вновь выходить на российские сцены, даже в случае раскаяния. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, принимать решение в первую очередь должны люди. Сам исполнитель, назвав себя частью народа России, ответил на этот вопрос отрицательно.

"Русский народ может простить многое. Но не предательство", – сказал артист.

Ранее телеведущая и актриса Юлия Меньшова раскритиковала молодых россиян, уехавших из РФ во время частичной мобилизации в 2022 году. Она указала, что была поражена массовым отъездом молодежи. По ее мнению, отъезд из страны вызывает скорее стыд, чем гордость.

