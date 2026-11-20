Фото: customs.gov.ru

Ювелирные изделия и 376 самоцветов на общую сумму 44,3 миллиона рублей обнаружили у 46-летнего россиянина в аэропорту Домодедово. Пассажир прибыл из Таиланда через Дубай и попытался пройти таможенный контроль по зеленому коридору, сообщает "Радио 1".

О намерении мужчины провезти незадекларированные ценности стало известно во время выборочной проверки. При сканировании багажа инспекторы обратили внимание на 84 сертификата на драгоценные и полудрагоценные камни. В ходе досмотра в поясной сумке пассажира нашли минералы, два кольца и три пары серег. Еще одно украшение и семь нитей жемчуга он выложил из кармана.

Мужчина объяснил, что приобрел камни в Таиланде для перепродажи в России. При этом он признался, что выбрал зеленый коридор, рассчитывая не платить таможенную пошлину. С правилами декларирования товаров пассажир ознакомился не полностью.

Специалисты установили, что украшения изготовлены из золота 750-й и серебра 925-й пробы. Для их оформления использовали бриллианты, рубины, изумруды, аметисты и гроссуляры. В числе обнаруженных самоцветов также оказались александриты, сапфиры и шпинель. Помимо них, в партии находились культивированный морской жемчуг и необработанный кристалл берилла.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. По решению суда мужчина должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей, а все изъятые ценности конфисковали в пользу государства.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники задержали россиянина, пытавшегося вывезти в Узбекистан 136 миллионов рублей. В багаже мужчины нашли 129 миллионов наличными, еще 7 миллионов были в ручной клади. Сумма многократно превышала разрешенный лимит в 1 миллион рублей для стран ЕАЭС и Узбекистана.