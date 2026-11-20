Фото: depositphotos/choreograph​

Жительница США Кейтлин Литтл после сотрясения мозга более четырех лет просыпалась с уверенностью, что наступило 13 октября 2017 года. Об этом сообщает FOX8.

Травму она получила 12 октября 2017 года на школьной тренировке по бегу: один из учеников в шутку толкнул другую девочку, и та случайно ударила Литтл лбом в висок. Врачи диагностировали у нее тяжелое сотрясение мозга, которое привело к необычной амнезии.

Новые события перестали оставаться в ее памяти, и несколько лет она фактически жила в дне после травмы. Семья обращалась ко многим врачам, но те не могли помочь; один из специалистов даже допустил, что девушка симулирует.

После безуспешных попыток близкие обратились к журналистам. Ее историю показали в телеэфире, и ею заинтересовались разные эксперты. Благодаря им в 2022 году состояние Литтл начало улучшаться: она снова стала запоминать новые события, хотя часть воспоминаний так и не восстановилась.

В октябре 2026 года Литтл вышла замуж. Родители, которые все эти годы заботились о дочери, были очень рады. По словам девушки, их упорство научило ее справляться с трудностями.

Ранее сообщалось, что человек может не помнить детство из-за пережитой травмы. Это называется психогенной амнезией. По словам экспертов, это нарушение, при котором человек не может вспомнить конкретные периоды или события своей жизни, связанные с психологическим стрессом или травмой.