M&C: привычка делать скриншоты на смартфоне грозит "цифровой амнезией"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Привычка сохранять изображения на смартфоне снижает качество запоминания, выяснили ученые из Университета Бингемтона. Эффект получил название "цифровая амнезия", сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Memory&Cognition.

Специалисты провели семь последовательных экспериментов с участием около 677 студентов. Добровольцам предлагали либо просто рассматривать картинки, либо делать их скриншоты, после чего проверяли, что именно они запомнили.

Оказалось, что просмотренные изображения участники узнавали в 78% случаев, а сохраненные скриншотом – лишь в 69,5%. Точность воспоминаний о происхождении картинки составила 71,3% для просто увиденных и только 53,5% – для заскриншоченных.

Авторы работы советуют не рассматривать скриншоты как замену вниманию. Если информация важна, лучше осознанно ее рассмотреть, а не полагаться на сохранение в галерее.

Ранее сообщалось, что игнорирование гигиены при использовании телефона может привести к серьезным заболеваниям. Среди них – стафилококк или кишечная палочка. Телефон желательно протирать специальными салфетками хотя бы раз в день, не забывать мыть руки и пользоваться антисептиками.